«Подарок нашему спорту». Лэйвер — о соперничестве Синнера и Алькараса

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В воскресенье, 13 июля, Синнер обыграл в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Поздравляем Янника Синнера с его первым титулом на Уимблдоне в очередном захватывающем поединке с Карлосом Алькарасом. Их растущее соперничество — это подарок нашему спорту, и оно подкрепляется искренним уважением, которое они проявляют друг к другу. Побеждают или проигрывают, они соревнуются с радостью, классом и спортивным мастерством. Именно это делает чемпионов чемпионами», — написал Лэйвер на личной странице в соцсетях.