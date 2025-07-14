«Подарок нашему спорту». Лэйвер — о соперничестве Синнера и Алькараса
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В воскресенье, 13 июля, Синнер обыграл в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляем Янника Синнера с его первым титулом на Уимблдоне в очередном захватывающем поединке с Карлосом Алькарасом. Их растущее соперничество — это подарок нашему спорту, и оно подкрепляется искренним уважением, которое они проявляют друг к другу. Побеждают или проигрывают, они соревнуются с радостью, классом и спортивным мастерством. Именно это делает чемпионов чемпионами», — написал Лэйвер на личной странице в соцсетях.
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