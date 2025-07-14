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«Подарок нашему спорту». Лэйвер — о соперничестве Синнера и Алькараса

«Подарок нашему спорту». Лэйвер — о соперничестве Синнера и Алькараса
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В воскресенье, 13 июля, Синнер обыграл в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляем Янника Синнера с его первым титулом на Уимблдоне в очередном захватывающем поединке с Карлосом Алькарасом. Их растущее соперничество — это подарок нашему спорту, и оно подкрепляется искренним уважением, которое они проявляют друг к другу. Побеждают или проигрывают, они соревнуются с радостью, классом и спортивным мастерством. Именно это делает чемпионов чемпионами», — написал Лэйвер на личной странице в соцсетях.

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