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«Вся заслуга принадлежит Синнеру». Хенмэн — о поражении Алькараса в финале Уимблдона

«Вся заслуга принадлежит Синнеру». Хенмэн — о поражении Алькараса в финале Уимблдона
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о поражении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025. В решающем матче Карлос проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Думаю, мы можем анализировать это сколько угодно и говорить, был ли его выбор бросков настолько хорош? Не слишком ли часто он делал укороченный удар? Не терял ли он концентрацию в начале сета? Но для меня это гораздо больше связано с Янником Синнером. Я думаю, что вся заслуга принадлежит Яннику Синнеру», — приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.

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