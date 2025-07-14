«Вся заслуга принадлежит Синнеру». Хенмэн — о поражении Алькараса в финале Уимблдона

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о поражении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025. В решающем матче Карлос проиграл лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Думаю, мы можем анализировать это сколько угодно и говорить, был ли его выбор бросков настолько хорош? Не слишком ли часто он делал укороченный удар? Не терял ли он концентрацию в начале сета? Но для меня это гораздо больше связано с Янником Синнером. Я думаю, что вся заслуга принадлежит Яннику Синнеру», — приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.