«Держу кулачки, чтобы они остались здоровы». Хенмэн — о соперничестве Синнера и Алькараса

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о соперничестве лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. В финале Уимблдона-2025 Синнер обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Держу кулачки, чтобы они остались здоровы. У них будет мотивация, ведь они ещё так молоды. Нам повезло в этом виде спорта, ведь за эти годы у нас было так много отличных соперников, и это только набирает обороты. Они играют уже в 13-й раз, и им всё ещё чуть больше 20, поэтому мы очень надеемся увидеть их в финалах других крупных турниров», — приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.