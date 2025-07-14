Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Держу кулачки, чтобы они остались здоровы». Хенмэн — о соперничестве Синнера и Алькараса

«Держу кулачки, чтобы они остались здоровы». Хенмэн — о соперничестве Синнера и Алькараса
Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о соперничестве лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. В финале Уимблдона-2025 Синнер обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Держу кулачки, чтобы они остались здоровы. У них будет мотивация, ведь они ещё так молоды. Нам повезло в этом виде спорта, ведь за эти годы у нас было так много отличных соперников, и это только набирает обороты. Они играют уже в 13-й раз, и им всё ещё чуть больше 20, поэтому мы очень надеемся увидеть их в финалах других крупных турниров», — приводит слова Хенмэна The Tennis Gazette.

Материалы по теме
«Вся заслуга принадлежит Синнеру». Хенмэн — о поражении Алькараса в финале Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android