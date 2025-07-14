Джордж Расселл — о присутствии на финале Уимблдона: всегда нечто особенное
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от посещения финала Уимблдона, назвав чувство сопричастности к турниру удивительным.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|3
|4
|5
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|6
|6
|6
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|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Из социальных сетей Джорджа Расселла
«Потрясающий финал Уимблдона! Всегда нечто особенное – быть свидетелем величия тут. Что за матч, и огромные поздравления Яннику Синнеру!!» – подписал фото с финала турнира «Большого шлема» британский гонщик.
В финале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) обыграл второй номер рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Для 23-летнего Синнера это стало четвёртым чемпионством на турнирах «Большого шлема» и 20-м титулом в карьере на профессиональном уровне.
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