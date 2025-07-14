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Джордж Расселл — о присутствии на финале Уимблдона: всегда нечто особенное

Джордж Расселл — о присутствии на финале Уимблдона: всегда нечто особенное
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от посещения финала Уимблдона, назвав чувство сопричастности к турниру удивительным.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Из социальных сетей Джорджа Расселла

«Потрясающий финал Уимблдона! Всегда нечто особенное – быть свидетелем величия тут. Что за матч, и огромные поздравления Яннику Синнеру!!» – подписал фото с финала турнира «Большого шлема» британский гонщик.

В финале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) обыграл второй номер рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Для 23-летнего Синнера это стало четвёртым чемпионством на турнирах «Большого шлема» и 20-м титулом в карьере на профессиональном уровне.

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