Джордж Расселл — о присутствии на финале Уимблдона: всегда нечто особенное

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от посещения финала Уимблдона, назвав чувство сопричастности к турниру удивительным.

Фото: Из социальных сетей Джорджа Расселла

«Потрясающий финал Уимблдона! Всегда нечто особенное – быть свидетелем величия тут. Что за матч, и огромные поздравления Яннику Синнеру!!» – подписал фото с финала турнира «Большого шлема» британский гонщик.

В финале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) обыграл второй номер рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Для 23-летнего Синнера это стало четвёртым чемпионством на турнирах «Большого шлема» и 20-м титулом в карьере на профессиональном уровне.