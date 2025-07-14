«Возможно, это должна была быть его история». Кэхилл — о снятии Димитрова с Уимблдона

Известный тренер Даррен Кэхилл, работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, рассказал, как снятие Григора Димитрова из-за травмы повлияло на путь Синнера к титулу на Уимблдоне-2025.

«Это был большой вызов для нас, на самом деле, потому что у него определённо был шанс. Он буквально вгрызался в этот матч. В формате до пяти сетов никогда не знаешь, что может произойти. В ложах мы продолжали верить, что он выберется из этой ямы, и чувствовали, что он начинает играть так, как мы хотим. Но на траве может случиться всё что угодно. Если бы Григор продолжал играть на том же уровне, у него действительно был бы хороший шанс закрыть матч.

Мы постоянно повторяли ему, что турниры «Большого шлема» в мужском теннисе — это семь матчей, каждый из которых играется до пяти сетов. Никто не проходит турнир без проблем — будь то травма, немного удачи или избавление от проблемы на ранних стадиях. У каждого есть своя история на «Большом шлеме». Возможно, это должна была быть его история. Поэтому нужно воспринимать это как есть, оставить в прошлом и сосредоточиться на следующем сопернике. Если побеждаешь следующего соперника — продолжаешь идти дальше и используешь шанс по максимуму. Он именно так и поступает. Так же он отнёсся и к своему поражению на «Ролан Гаррос». Он понял, что сыграл невероятный матч на «Ролан Гаррос». В итоге его победил более сильный игрок. Никогда он не играл на грунте лучше, чем там. Так что знал, что становится лучше как теннисист, и смог оставить поражение позади и сосредоточиться на следующем дне. Это довольно редкое качество. Это большой труд Янника», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.