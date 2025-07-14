«Очень гордимся им». Ваньоцци — о ментальном восстановлении Синнера после «Ролан Гаррос»

Тренер Симоне Ваньоцци высказался о ментальном восстановлении своего подопечного, первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Вчера, 13 июля, Синнер стал чемпионом Уимблдона, обыграв испанца Карлоса Алькараса, которому ранее уступил в финале «Ролан Гаррос».

«Это было тяжело, без сомнений. После Парижа было тяжело. Но мы много разговаривали. Говорили о том, что очень гордимся тем, что он сделал в Париже. Приехали сюда с целью провести хороший турнир. На прошлой неделе хорошо тренировался, поэтому мы верили, что он сможет показать хороший результат здесь. Но что точно, так это его ментальная сила. Нам повезло работать с таким человеком, который каждый день выходит на корт с правильным настроем и хорошим отношением. Мы очень гордимся им», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.