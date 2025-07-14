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«Я всё ещё мечтаю?» Синнер поделился фотографиями с чемпионского ужина на Уимблдоне

«Я всё ещё мечтаю?» Синнер поделился фотографиями с чемпионского ужина на Уимблдоне
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал фотографии с торжественного ужина чемпионов Уимблдона-2025.

В воскресенье, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я всё ещё мечтаю?» — подписал публикацию Синнер.

На фотографиях с Синнером также его тренеры — Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци. На одном из снимков Янник позирует с папой.

Фото: Из личного архива Синнера

Фото: Из личного архива Синнера

Фото: Из личного архива Синнера

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

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