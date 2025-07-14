«Я всё ещё мечтаю?» Синнер поделился фотографиями с чемпионского ужина на Уимблдоне

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал фотографии с торжественного ужина чемпионов Уимблдона-2025.

В воскресенье, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

«Я всё ещё мечтаю?» — подписал публикацию Синнер.

На фотографиях с Синнером также его тренеры — Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци. На одном из снимков Янник позирует с папой.

Фото: Из личного архива Синнера

Фото: Из личного архива Синнера

Фото: Из личного архива Синнера

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.