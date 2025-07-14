Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга WTA со времён Шараповой

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева дебютировала в топ-5 рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2025. В понедельник, 14 июля, юная россиянка заняла пятое место.

Она стала самой молодой теннисисткой в топ-5 с 2004 года. Тогда её соотечественница Мария Шарапова стала четвёртой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA в конце года. Шараповой было 17 лет, в том же сезоне Мария впервые выиграла турнир «Большого шлема» — Уимблдон-2004.

На Уимблдоне-2025 Мирра Андреева дошла до четвертьфинала. Она уступила швейцарке Белинде Бенчич на двух тай-брейках — 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В нынешнем сезоне Андреева выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).