Кэхилл рассказал, почему Синнеру было важно обыграть Алькараса в финале Уимблдона

Известный тренер Даррен Кэхилл, работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, рассказал, почему его подопечному было важно победить вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Сегодня было важно победить по многим, многим причинам. Карлос доминировал над ним в последних пяти матчах. Они сыграли невероятные матчи, и Янник имел шансы выиграть, возможно, в четырёх из пяти матчей, которые они сыграли. Но он не мог добиться победы. Поэтому сегодня было важно не только потому, что это был финал «Большого шлема», не только потому, что это был Уимблдон, и не только потому, что Карлос выиграл последние пять матчей против него. Ему была нужна эта победа. Поэтому он понимал важность завершить матч, когда появилась возможность. Именно поэтому, думаю, в ключевые моменты он проявил больше энергии и концентрации, чтобы собраться и убедиться, что, когда матч был на его стороне, он продолжал закрывать дверь для Карлоса. Сегодня он проделал невероятную работу», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.