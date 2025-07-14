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«Он не тащил никакого груза «Ролан Гаррос». Кэхилл — о подготовке Синнера к Уимблдону

«Он не тащил никакого груза «Ролан Гаррос». Кэхилл — о подготовке Синнера к Уимблдону
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Известный тренер Даррен Кэхилл, работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, рассказал, как проходила подготовка его подопечного к Уимблдону-2025. В финале Янник обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Неделя перед Уимблдоном была лучшей неделей тренировок, по части настроя и формы. Мы знали, что впереди нас ждёт нечто особенное, но до турнира оставалось две недели, не так ли? Было воскресенье, а в понедельник начинался турнир. У тебя есть 14 дней на подготовку, и он был готов с первого раунда. Мы знали, что он уже оставил всё позади. Он приехал сюда и играл с настоящей целью. Думаю, это было видно с первого матча, что он не тащил с собой никакого груза «Ролан Гаррос». Это нелегко. Для нас легко говорить об этом словами, оставить всё позади, но то, что игрок смог избавиться от этого и прийти сюда с таким настроем — это полностью его заслуга», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.

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