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Любичич выступил с призывом к родителям теннисистов, приведя в пример отца и мать Синнера

Любичич выступил с призывом к родителям теннисистов, приведя в пример отца и мать Синнера
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Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, обратился к родителям теннисистов, приведя в пример родителей первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю Янника и его команду с первой победой на Уимблдоне! Есть один момент, который остаётся незамеченным, но он очень важен… его отец был на работе во время финала «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне его мама сидела вне его бокса. Внимание всем родителям: оставьте детей в покое.

Второе напоминание родителям. Ваша роль КРИТИЧЕСКИ важна. Ваша ответственность — воспитать самостоятельных, ответственных, сильных личностей. Позвольте профессионалам делать свою работу, обеспечьте всё необходимое. Обещаю, это лучшая формула», — написал Любичич на личной странице в соцсетях.

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