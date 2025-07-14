Любичич выступил с призывом к родителям теннисистов, приведя в пример отца и мать Синнера

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, обратился к родителям теннисистов, приведя в пример родителей первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
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«Поздравляю Янника и его команду с первой победой на Уимблдоне! Есть один момент, который остаётся незамеченным, но он очень важен… его отец был на работе во время финала «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне его мама сидела вне его бокса. Внимание всем родителям: оставьте детей в покое.
Второе напоминание родителям. Ваша роль КРИТИЧЕСКИ важна. Ваша ответственность — воспитать самостоятельных, ответственных, сильных личностей. Позвольте профессионалам делать свою работу, обеспечьте всё необходимое. Обещаю, это лучшая формула», — написал Любичич на личной странице в соцсетях.
- 14 июля 2025
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