Любичич выступил с призывом к родителям теннисистов, приведя в пример отца и мать Синнера

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, обратился к родителям теннисистов, приведя в пример родителей первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

«Поздравляю Янника и его команду с первой победой на Уимблдоне! Есть один момент, который остаётся незамеченным, но он очень важен… его отец был на работе во время финала «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне его мама сидела вне его бокса. Внимание всем родителям: оставьте детей в покое.

Второе напоминание родителям. Ваша роль КРИТИЧЕСКИ важна. Ваша ответственность — воспитать самостоятельных, ответственных, сильных личностей. Позвольте профессионалам делать свою работу, обеспечьте всё необходимое. Обещаю, это лучшая формула», — написал Любичич на личной странице в соцсетях.