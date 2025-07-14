«Может стать ещё лучше». Кэхилл оценил соперничество Синнера и Алькараса

Известный тренер Даррен Кэхилл, работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, высказался о соперничестве его подопечного со вторым номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Финал «Ролан Гаррос», считаю, был одним из лучших матчей, которые я видел за 25 лет моей работы тренером и игроком. Конечно, были и другие великие матчи, но этот был особенным. Первый гейм длился 12 минут на «Ролан Гаррос». Так что у нас было пять сетов этого драматизма. Это был один из лучших матчей всех времён. Думаю, соперничество уже удивительное, и, как мне кажется, оно может стать ещё лучше, если эти два игрока будут оказывать друг на друга давление. Верю, что есть и другие молодые игроки, которые пробьются, и это будет не только шоу двух мужчин. Появятся и другие, которых мы тоже ждём и которые нас вдохновляют. Но трудно сравнивать это соперничество с тем, что мы только что видели.

Была золотая эпоха в теннисе с Новаком, Роджером, Рафаэлем и Энди. Они доминировали в течение 20 лет. Невероятно эгоистичные, они выиграли все эти турниры «Большого шлема». Чтобы победить на «Большом шлеме» в те времена, нужно было обойти одного из них в четвертьфинале, другого — в полуфинале, а третьего — в финале. У этих парней ещё впереди путь, но они начали невероятно хорошо. Надеюсь, у них будет ещё 10 или 15 великих лет и ещё много потрясающих матчей. Но я пока не собираюсь сравнивать их с тем, что мы только что видели», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.