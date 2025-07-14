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Тони Надаль будет тренером Александра Зверева, Рафаэль может стать его наставником

Тони Надаль будет тренером Александра Зверева, Рафаэль может стать его наставником
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев будет тренироваться под руководством Тони Надаля. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в эти дни Зверев находится на Мальорке (Испания) и тренируется в академии Рафы Надаля. В будущем сам Рафаэль, 22-кратный чемпион мэйджоров, может выступить в качестве дополнительного наставника 28-летнего немецкого теннисиста.

В нынешнем сезоне Зверев выступал в финале Australian Open, где в трёх сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. Немец завоевал один титул — на турнире в Мюнхене (Германия). На Уимблдоне-2025 он сенсационно проиграл в первом круге французу Артуру Риндеркнешу.

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