Тони Надаль будет тренером Александра Зверева, Рафаэль может стать его наставником

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев будет тренироваться под руководством Тони Надаля. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в эти дни Зверев находится на Мальорке (Испания) и тренируется в академии Рафы Надаля. В будущем сам Рафаэль, 22-кратный чемпион мэйджоров, может выступить в качестве дополнительного наставника 28-летнего немецкого теннисиста.

В нынешнем сезоне Зверев выступал в финале Australian Open, где в трёх сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. Немец завоевал один титул — на турнире в Мюнхене (Германия). На Уимблдоне-2025 он сенсационно проиграл в первом круге французу Артуру Риндеркнешу.