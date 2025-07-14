Каливод — об игре россиян на Уимблдоне: к сожалению, количество не переросло в качество

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о выступлении российских теннисистов на Уимблдонском турнире «Большого шлема», отметив, что они показали качественную игру.

«К сожалению, количество наших участников в четвертьфинале не переросло в качество, но ребята показали игру хорошего качества. Было видно, как девочки боролись и плакали, да и ребята нормально сыграли. Порадовал Карен, немного он упустил начало четвертьфинального матча и не смог зацепиться потом. Неплохо играл Андрей Рублёв, но пока он уступает Карлосу Алькарасу, тем не менее он навязал ему борьбу», — приводит слова Александра Каливода ТАСС.

На Уимблдоне-2025 сразу четыре российских теннисиста дошли до 1/4 финала в одиночном разряде: Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Последний раз такое количество россиян до этой стадии турнира добиралось на Australian Open – 2024.