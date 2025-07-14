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Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в Гамбурге

Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в Гамбурге
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250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в основную сетку турнира WTA-250 Гамбурге (Германия). В финале квалификации она обыграла представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву со счётом 6:1, 6:2.

В рамках встречи Тимофеева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Куламбаевой ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Гамбург (ж). 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 11:00 МСК
Мария Тимофеева
250
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
207
Словения
Кая Юван
К. Юван

В первом круге в основной сетке соревнований Мария Тимофеева сыграет со словенской теннисисткой Каей Юван (207-я в рейтинге). Матч состоится во вторник, 15 июля.

Календарь турнира WTA-250 в Гамбурге
Сетка турнира WTA-250 в Гамбурге
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