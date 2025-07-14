Янник Синнер провёл фотосессию с кубком Уимблдона на Центральном корте

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал участником чемпионской фотосессии с кубком Уимблдона-2025 на Центральном корте — главной арене турнира.

В воскресенье, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева.