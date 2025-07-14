Янник Синнер провёл фотосессию с кубком Уимблдона на Центральном корте
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал участником чемпионской фотосессии с кубком Уимблдона-2025 на Центральном корте — главной арене турнира.
В воскресенье, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Пресс-служба Уимблдона
Фото: Пресс-служба Уимблдона
Фото: Пресс-служба Уимблдона
23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева.
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