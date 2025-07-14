«Синнер пишет историю». Gucci показал новый кампейн с Янником в честь победы на Уимблдоне

Итальянский модный дом Gucci поздравил первую ракетку мира Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В честь этого Gucci опубликовал новый кампейн с итальянцем.

Фото: gucci.com

Фото: gucci.com

«Синнер пишет историю.

Поздравляем нашего глобального амбассадора Яника Синнера с тем, что он стал первым итальянским теннисистом, которому удалось привезти домой титул чемпиона Уимблдона в одиночном разряде, историческая победа!» — говорится в посте Gucci.

В финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».