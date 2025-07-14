Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Синнер пишет историю». Gucci показал новый кампейн с Янником в честь победы на Уимблдоне

«Синнер пишет историю». Gucci показал новый кампейн с Янником в честь победы на Уимблдоне
Комментарии

Итальянский модный дом Gucci поздравил первую ракетку мира Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В честь этого Gucci опубликовал новый кампейн с итальянцем.

Фото: gucci.com

Фото: gucci.com

«Синнер пишет историю.

Поздравляем нашего глобального амбассадора Яника Синнера с тем, что он стал первым итальянским теннисистом, которому удалось привезти домой титул чемпиона Уимблдона в одиночном разряде, историческая победа!» — говорится в посте Gucci.

В финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android