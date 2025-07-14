«Синнер пишет историю». Gucci показал новый кампейн с Янником в честь победы на Уимблдоне
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Итальянский модный дом Gucci поздравил первую ракетку мира Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В честь этого Gucci опубликовал новый кампейн с итальянцем.
Фото: gucci.com
Фото: gucci.com
«Синнер пишет историю.
Поздравляем нашего глобального амбассадора Яника Синнера с тем, что он стал первым итальянским теннисистом, которому удалось привезти домой титул чемпиона Уимблдона в одиночном разряде, историческая победа!» — говорится в посте Gucci.
В финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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