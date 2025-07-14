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Появилось видео тренировки Зверева на корте под руководством Тони Надаля

Испанский журналист Жозе Морон опубликовал в социальных сетях видео тренировки олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева под руководством известного испанского специалиста Тони Надаля.

Видео было сделано на Мальорке, на территории теннисной академии племянника Тони Надаля — 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Ранее издание Sky Sport Germany сообщало, что Зверев начал сотрудничество с Тони, а Рафаэль будет периодически выступать в качестве дополнительного наставника.

Большую часть карьеры Зверева тренировал его отец — Александр Зверев-старший. На данный момент нет точной информации о деталях сотрудничества Зверева с Надалем, также неизвестно, оставит ли теннисист отца в своём штабе.