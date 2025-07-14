Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Появилось видео тренировки Зверева на корте под руководством Тони Надаля

Появилось видео тренировки Зверева на корте под руководством Тони Надаля
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский журналист Жозе Морон опубликовал в социальных сетях видео тренировки олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева под руководством известного испанского специалиста Тони Надаля.

Видео было сделано на Мальорке, на территории теннисной академии племянника Тони Надаля — 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Ранее издание Sky Sport Germany сообщало, что Зверев начал сотрудничество с Тони, а Рафаэль будет периодически выступать в качестве дополнительного наставника.

Большую часть карьеры Зверева тренировал его отец — Александр Зверев-старший. На данный момент нет точной информации о деталях сотрудничества Зверева с Надалем, также неизвестно, оставит ли теннисист отца в своём штабе.

Материалы по теме
Тони Надаль будет тренером Александра Зверева, Рафаэль может стать его наставником
Соболенко — о проблемах Зверева: безумие слышать от Саши подобное, он же окружён семьёй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android