Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона за всю историю Открытой эры

Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона за всю историю Открытой эры
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года). При этом Синнер — 66-й чемпион британского мэйджора за всю его историю.

В дебютном финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема» и 20-м — за всю карьеру на уровне ATP.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интересно, что Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось завоевать титул на турнирах «Большого шлема» на нескольких покрытиях в одиночном разряде. Ранее он выиграл Australian Open (2024-2025) и US Open (2024).

Материалы по теме
Фото
«Синнер пишет историю». Gucci показал новый кампейн с Янником в честь победы на Уимблдоне
Материалы по теме
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона
«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android