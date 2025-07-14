Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона за всю историю Открытой эры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года). При этом Синнер — 66-й чемпион британского мэйджора за всю его историю.

В дебютном финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема» и 20-м — за всю карьеру на уровне ATP.

Интересно, что Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось завоевать титул на турнирах «Большого шлема» на нескольких покрытиях в одиночном разряде. Ранее он выиграл Australian Open (2024-2025) и US Open (2024).