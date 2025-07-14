Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона за всю историю Открытой эры
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал 23-м чемпионом Уимблдона в Открытой эре (с 1968 года). При этом Синнер — 66-й чемпион британского мэйджора за всю его историю.
В дебютном финале Уимблдона-2025 Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема» и 20-м — за всю карьеру на уровне ATP.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Интересно, что Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось завоевать титул на турнирах «Большого шлема» на нескольких покрытиях в одиночном разряде. Ранее он выиграл Australian Open (2024-2025) и US Open (2024).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
19:14
-
18:47
-
18:36
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:44
-
16:52
-
16:36
-
16:33
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
15:55
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:18
-
15:00
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
13:57
-
13:49
-
13:36
-
13:33
-
13:17
-
12:51
-
12:32
-
12:28
-
11:58
-
11:35
-
11:33
-
11:24