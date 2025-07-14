Мария Шарапова встретилась в Лондоне с номинанткой на премию «Оскар» Розамунд Пайк

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова встретилась с известной британской актрисой, номинанткой на премию «Оскар» за роль в фильме «Исчезнувшая» Розамунд Пайк. Соответствующее фото в социальных сетях опубликовал возлюбленный Шараповой — британский бизнесмен Алекс Гилкс.

Фото: из личного архива Алекса Гилкса

Шарапова и Гилкс вместе посетили постановку с участием Пайк в Лондонском Национальном театре.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.