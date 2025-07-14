Медведев записал видеообращение к фанатам перед стартом на турнире в Вашингтоне
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев записал видеообращение к болельщикам.
«Привет, ребята, надеюсь, у всех всё хорошо. Просто хотел сказать, что очень рад вернуться в Вашингтон в этом году. Это уже скоро. Так что увидимся там, ребята, и давайте насладимся встречей», — сказал Медведев.
Даниил Медведев действительно продолжит сезон-2025 на харде на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут с 21 по 27 июля. Их действующим чемпионом является американец Себастьян Корда. Медведев пока ни разу не брал титул в Вашингтоне.
Напомним, Даниил провалил выступление на ранее прошедшем Уимблдоне-2025. Россиянин проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом же круге.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:10 МСК
64
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
3 : 1
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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