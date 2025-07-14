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Паула Бадоса — о своём состоянии: не теряю надежды, что забрезжит свет в конце туннеля

Паула Бадоса — о своём состоянии: не теряю надежды, что забрезжит свет в конце туннеля
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась новостями о своём состоянии. После поражения в первом круге Уимблдона-2025 Бадоса приняла участие в выставочном турнире «Кубок Короля», однако не смогла завершить матч с Джессикой Бузас Манейро из-за травмы.

«Всем привет! Меня какое-то время не было на связи, но я хотела бы рассказать вам о своей ситуации. В последнее время у меня были непростые времена… К сожалению, ещё до Уимблдона мне диагностировали надрыв поясничной мышцы, и из-за него я не смогу участвовать в турнирах несколько недель… Сейчас для меня действительно непростое время, но не теряю надежды, что скоро всё наладится и забрезжит свет в конце туннеля. Спасибо всем за огромную поддержку!» — написала Бадоса в социальной сети.

Ранее стало известно, что Бадоса и грек Стефанос Циципас расстались сразу после вылета с Уимблдона-2025. Об этом сообщило испанское издание Hola.com со ссылкой на источники, близкие к экс-паре.

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