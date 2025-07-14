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Ренне Стаббс предположила, на каком из ТБШ Новак Джокович завершит карьеру

Ренне Стаббс предположила, на каком из ТБШ Новак Джокович завершит карьеру
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказала мнение, когда, вероятнее всего, на её взгляд, завершит карьеру 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович.

«Мне кажется, он как бы намекнул, что его последний турнир «Большого шлема» будет Australian Open. Думаю, причина в том, что именно этот турнир оказался для него самым успешным — он выигрывал его девять раз.
Это было бы достойное завершение, если он решит уйти. Очевидно, это место приносило ему больше всего успехов. Если он и сможет дойти до 25 побед на «Больших шлемах», то, вероятно, именно в Австралии.

Я считала, что его лучший шанс был на Уимблдоне, но он уже упущен. Думаю, он сам чувствует, что Australian Open сыграл в его жизни особую, даже магическую роль — там было много драматичных моментов, в том числе когда с ним очень плохо обошлось австралийское правительство. Это довольно интересный парадокс, но, думаю, именно там он хочет закончить карьеру. И, скорее всего, это действительно будет его последний турнир «Большого шлема», — приводит слова Стаббс Tennis Gazette.

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