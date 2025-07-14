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Николоз Басилашвили — Артур Казо, результат матча 14 июля 2025, счет 1:2, 1-й круг турнира в Гштааде

Николоз Басилашвили на тай-брейке проиграл Артуру Казо на старте турнира в Гштааде
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112-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили не смог преодолеть первый круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Гштаад. 1-й круг
14 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Артур Казо
116
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 5
         
Николоз Басилашвили
112
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

В стартовом матче Басилашвили со счётом 6:4, 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 116-й ракетке мира 22-летнему французскому теннисисту Артуру Казо.

Встреча Басилашвили с Казо продлилась 2 часа 50 минут. В её рамках Николоз 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Артура 16 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Следующим соперником Казо в Гштааде станет 58-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри (4).

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