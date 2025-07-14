Николоз Басилашвили на тай-брейке проиграл Артуру Казо на старте турнира в Гштааде

112-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили не смог преодолеть первый круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

В стартовом матче Басилашвили со счётом 6:4, 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 116-й ракетке мира 22-летнему французскому теннисисту Артуру Казо.

Встреча Басилашвили с Казо продлилась 2 часа 50 минут. В её рамках Николоз 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Артура 16 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Следующим соперником Казо в Гштааде станет 58-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри (4).