Николоз Басилашвили на тай-брейке проиграл Артуру Казо на старте турнира в Гштааде
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112-я ракетка мира из Грузии Николоз Басилашвили не смог преодолеть первый круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).
Гштаад. 1-й круг
14 июля 2025, понедельник. 16:30 МСК
116
Артур Казо
А. Казо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|7 7
|
|5
|6 5
112
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
В стартовом матче Басилашвили со счётом 6:4, 5:7, 6:7 (5:7) проиграл 116-й ракетке мира 22-летнему французскому теннисисту Артуру Казо.
Встреча Басилашвили с Казо продлилась 2 часа 50 минут. В её рамках Николоз 12 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Артура 16 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Следующим соперником Казо в Гштааде станет 58-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри (4).
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