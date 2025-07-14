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«Его теннис опережает время на 5 или 10 лет». Виландер — об игре Янника Синнера

«Его теннис опережает время на 5 или 10 лет». Виландер — об игре Янника Синнера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался об игре победителя Уимблдона-2025 итальянца Янника Синнера, отметив его высокий уровень в сравнении с остальным АТР-туром.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то играл в теннис настолько агрессивно, как Синнер. Некоторые бьют сильнее, но никто так быстро не подбирается к мячу, чтобы сыграть его на взлёте, не дожидаясь, пока он начнёт опускаться. Его теннис опережает время на 5 или 10 лет», — приводит слова Виландера L'Équipe.

Напомним, Янник Синнер одержал победу на мужском турнире Уимблдона-2025, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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