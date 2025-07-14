Nike в честь триумфа Синнера на Уимблдоне-2025 выпустил слоган «Победы исцеляют всё»

Мировой производитель спортивной экипировки Nike поздравил своего амбассадора — первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера — с дебютным титулом на Уимблдоне-2025.

В финале Уимблдона-2025 Синнер (1) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».

Компания опубликовала фото Синнера с Уимблдона-2025, добавив к нему слоган «Победы исцеляют всё».

Фото: Nike

Предположительно, медиаслужба Nike могла иметь в виду допинг-скандал Синнера, из-за которого он отбыл дисквалификацию в три месяца.