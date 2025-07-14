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Nike в честь триумфа Синнера на Уимблдоне-2025 выпустил слоган «Победы исцеляют всё»

Nike в честь триумфа Синнера на Уимблдоне-2025 выпустил слоган «Победы исцеляют всё»
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Мировой производитель спортивной экипировки Nike поздравил своего амбассадора — первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера — с дебютным титулом на Уимблдоне-2025.

В финале Уимблдона-2025 Синнер (1) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Компания опубликовала фото Синнера с Уимблдона-2025, добавив к нему слоган «Победы исцеляют всё».

Фото: Nike

Предположительно, медиаслужба Nike могла иметь в виду допинг-скандал Синнера, из-за которого он отбыл дисквалификацию в три месяца.

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