Nike в честь триумфа Синнера на Уимблдоне-2025 выпустил слоган «Победы исцеляют всё»
Поделиться
Мировой производитель спортивной экипировки Nike поздравил своего амбассадора — первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера — с дебютным титулом на Уимблдоне-2025.
В финале Уимблдона-2025 Синнер (1) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). Для Янника этот титул стал четвёртым на турнирах «Большого шлема».
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Компания опубликовала фото Синнера с Уимблдона-2025, добавив к нему слоган «Победы исцеляют всё».
Фото: Nike
Предположительно, медиаслужба Nike могла иметь в виду допинг-скандал Синнера, из-за которого он отбыл дисквалификацию в три месяца.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
20:25
-
20:06
-
19:54
-
19:44
-
19:31
-
19:14
-
18:47
-
18:36
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:44
-
16:52
-
16:36
-
16:33
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
15:55
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:18
-
15:00
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
13:57
-
13:49
-
13:36
-
13:33
-
13:17
-
12:51
-
12:32