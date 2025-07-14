Синнер первым после «Большой четвёрки» преодолел отметку в 12 тыс. рейтинговых баллов

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер благодаря победе в финале Уимблдона-2025 преодолел отметку в 12 тыс. очков в рейтинге ATP (12 030). Синнер продолжает удерживать лидерство, опережая ближайшего преследователя испанца Карлоса Алькараса (8 600) на более чем 3 тыс. очков.

Синнер за всё время существования ATP-тура стал лишь пятым игроком, которому удалось преодолеть отметку в 12 тыс. рейтинговых очков. До него этого добивались лишь представители «Большой четвёрки» — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

С актуальным рейтингом ATP можно ознакомиться на «Чемпионате».

Стоит отметить, что до 2007 года включительно ATP начисляла меньшее количество очков за победу на турнирах по сравнению с текущими реалиями. За титул чемпиона «Шлема» давали 1 тыс. баллов (сейчас 2 тыс.), за победу в финале «Мастерса» — 500 (сейчас 1 тыс.).