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Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха с бойфрендом после выступления на Уимблдоне

Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха с бойфрендом после выступления на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как проводит отдых со своим возлюбленным – бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом – после выступления на Уимбдоне-2025

«Селфи, плавание, книги – на повторе», — подписала эффектные снимки Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2025, где дошла до полуфинала. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 проиграла польке Иге Швёнтек.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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