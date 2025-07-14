Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха с бойфрендом после выступления на Уимблдоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как проводит отдых со своим возлюбленным – бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом – после выступления на Уимбдоне-2025
«Селфи, плавание, книги – на повторе», — подписала эффектные снимки Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2025, где дошла до полуфинала. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 проиграла польке Иге Швёнтек.
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