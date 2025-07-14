Корретха — об игровом графике Алькараса: думаю, сейчас ему нужен отдых

Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказал мнение о состоянии испанца Карлоса Алькараса после поражения в финале Уимблдона-2025: Алькарас проиграл итальянцу Яннику Синнеру 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Всё, что сейчас происходит с Алькарасом, — это хорошо: как победы, так и поражения. Всё это лишь усиливает его голод до побед и стремление к прогрессу и развитию.

Я никогда не вмешиваюсь в календарь, который составляет мой большой друг Хуан Карлос Ферреро вместе с Карлосом Алькарасом, но надеюсь, что он не поедет в Торонто. Говорю это с полной любовью и уважением к канадскому турниру. Просто, как мне кажется, сейчас Алькарасу необходимо восстановиться после всех этих усилий. Речь идёт не о том, победил он в финале Уимблдона или нет. Речь о том, что он провёл месяц в Лондоне, выиграл турнир в столице Великобритании до Уимблдона. Всё это сказывается: смена покрытия, пресс-конференции, допинг-контроли, сначала один отель, потом самолёт… Это очень утомляет.

Думаю, что Карлосу Алькарасу сейчас нужен отдых, чтобы во второй половине сезона, когда он иногда теряет свежесть, он не подошёл к ней в ослабленном состоянии. Если Алькарас хорошо сыграет весь сезон, он может завершить его под первым номером и побороться за титул на US Open. Даже за титул на Итоговом турнире в конце года. Его команде стоит серьёзно обдумать, что делать дальше, и любое их решение будет верным», — приводит слова Корретхи Eurosport Spain.