Арина Соболенко — лидер по виннерсам на женском Уимблдоне-2025, Павлюченкова — в топ-5
Поделиться
Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с небольшим запасом стала лидером Уимблдона-2025 по количеству активно выигранных мячей (виннерсов), сообщает платформа Opta Ace.
Уимблдон-2025. Женщины. Лидеры турнира по виннерсам:
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 185
2. Аманда Анисимова (США) — 172
3. Ига Швёнтек (Польша) — 149
4. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 138
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 120
Соболенко дошла до полуфинала Уимблдона-2025. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 уступила польке Иге Швёнтек.
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
22:18
-
22:07
-
21:59
-
21:11
-
20:25
-
20:06
-
19:54
-
19:44
-
19:31
-
19:14
-
18:47
-
18:36
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:44
-
16:52
-
16:36
-
16:33
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
15:55
-
15:46
-
15:36
-
15:36
-
15:18
-
15:00
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:21
-
13:57
-
13:49
-
13:36