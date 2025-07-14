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Арина Соболенко — лидер по виннерсам на женском Уимблдоне-2025, Павлюченкова — в топ-5

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с небольшим запасом стала лидером Уимблдона-2025 по количеству активно выигранных мячей (виннерсов), сообщает платформа Opta Ace.

Уимблдон-2025. Женщины. Лидеры турнира по виннерсам:

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 185

2. Аманда Анисимова (США) — 172

3. Ига Швёнтек (Польша) — 149

4. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 138

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 120

Соболенко дошла до полуфинала Уимблдона-2025. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале со счётом 0:6, 0:6 уступила польке Иге Швёнтек.