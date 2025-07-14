Алькарас стал лидером мужского Уимблдона-2025 по виннерсам, Синнер не попал в топ-3

Чемпионка пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал лидером Уимблдона-2025 по количеству активно выигранных мячей (виннерсов), сообщает платформа Opta Ace
Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Лидеры турнира по виннерсам:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 284.
2. Тейлор Фриц (США) – 272.
3. Новак Джокович (Сербия) – 260.
4. Николас Харри (Чили) — 257.
5. Янник Синнер (Италия) – 240.
На Уимблдоне-2025 Алькарас защищал титул. Карлос дошёл до финала, где со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Ранее, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 Алькарас обыграл Синнера в пяти сетах в эпичном поединке.