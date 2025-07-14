Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, когда пройдут теннисные финалы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Организаторы летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе (США) опубликовали первый вариант расписания соревнований. По данным от оргкомитета, теннисный турнир пройдёт с 19 по 28 июля.

Финал женских соревнований назначен на 27 июля, четверг.

Финал мужского турнира пройдёт 28 июля, в пятницу.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2028 будет сыгран на хардовом покрытии Карсон-центра. Данный спортивный комплекс представляет собой Центральный корт и ещё 11 дополнительных кортов.

Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Олимпийские игры — 2024 в женском одиночном разряде выиграла шестая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь. У мужчин долгожданное золото завоевал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.