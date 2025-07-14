Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, когда пройдут теннисные финалы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Стало известно, когда пройдут теннисные финалы на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе (США) опубликовали первый вариант расписания соревнований. По данным от оргкомитета, теннисный турнир пройдёт с 19 по 28 июля.

Финал женских соревнований назначен на 27 июля, четверг.
Финал мужского турнира пройдёт 28 июля, в пятницу.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2028 будет сыгран на хардовом покрытии Карсон-центра. Данный спортивный комплекс представляет собой Центральный корт и ещё 11 дополнительных кортов.

Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Олимпийские игры — 2024 в женском одиночном разряде выиграла шестая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь. У мужчин долгожданное золото завоевал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Материалы по теме
Как Мирра Андреева и Медведев перейдут с травы на хард? Расписание турниров июля
Как Мирра Андреева и Медведев перейдут с травы на хард? Расписание турниров июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android