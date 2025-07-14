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«Его главный соперник — в зеркале». Беккер — о стабильной игре Синнера в сезоне-2025

«Его главный соперник — в зеркале». Беккер — о стабильной игре Синнера в сезоне-2025
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением о результатах, которые демонстрирует итальянец Янник Синнер после возвращения в тур. Беккер отмечает стабильность и психологическую устойчивость итальянца в сезоне-2025.

«Он всегда был предельно сосредоточен, его личность — уникальна. Кто может его победить? Карлос Алькарас, когда находится в форме. Ещё есть такие теннисисты, как Медведев и Фритц, которые могут выиграть отдельные матчи, но по стабильности Синнер сейчас непобедим.

Его главный соперник — в зеркале. В некотором смысле его главная сила — психологическая. Вернувшись после перерыва, он сразу дошёл до финалов Рима и «Ролан Гарроса», а теперь и Уимблдона. Очень немногие смогли бы так вернуться. Он также выступил в Галле и от матча к матчу только прибавлял», — приводит слова Беккера Eurosport Spain.

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