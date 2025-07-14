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Анастасия Потапова оценила своё восстановление после травмы

Анастасия Потапова оценила своё восстановление после травмы
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42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём физическом состоянии перед переходом с травы на хард.

«Последние дни перед отлётом в Вашингтон. Нога на нагрузки реагирует хорошо, надеюсь, до конца сезона без травм», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Потапова снялась с прошедшего ранее Уимблдона-2025. Теннисистка объяснила это тем, что «разрыв мышцы так и не восстановился». Отметим, что повреждение мышцы Анастасия получила в середине июня на травяном турнире в Берлине прямо во время матча.

Турнир WTA-500 в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. Там же и в то же время состоятся соревнования ATP-500.

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