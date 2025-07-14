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Варвара Грачёва — Ана Богдан, результат матча 14 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Яссах

Варвара Грачёва вышла во второй круг грунтового турнира WTA-250 в Яссах
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106-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния).

Яссы. 1-й круг
14 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Ана Богдан
239
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Варвара Грачёва
106
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

В матче первого круга Грачёва (5) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 239-ю ракетку мира из Румынии Ану Богдан (WC).

Встреча Грачёвой с Богдан продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Варвара ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Аны два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Грачёвой в Яссах станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

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