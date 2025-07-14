Варвара Грачёва вышла во второй круг грунтового турнира WTA-250 в Яссах
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106-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния).
Яссы. 1-й круг
14 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
239
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
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106
Варвара Грачёва
В. Грачёва
В матче первого круга Грачёва (5) со счётом 7:5, 6:2 обыграла 239-ю ракетку мира из Румынии Ану Богдан (WC).
Встреча Грачёвой с Богдан продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Варвара ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Аны два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующей соперницей Грачёвой в Яссах станет победительница матча Сорана Кырстя (Румыния) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).
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