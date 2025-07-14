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Синнер — о состоянии после поражения на «РГ»: пытался продолжать верить в себя

Синнер — о состоянии после поражения на «РГ»: пытался продолжать верить в себя
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Победитель Уимблдона-2025, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как ему удалось перестроиться в эмоциональном плане после поражения на «Ролан Гаррос» — 2025 и подготовиться психологически к борьбе за титул на Уимблдоне.

— Пять недель назад, на «Ролан Гаррос», исход финала был совсем другим. Как тебе удалось всё изменить? О чём ты разговаривал сам с собой, чтобы сегодня получить такой другой результат?
— Я пытался как-то принять это. Конечно, это занимает время. Но, с другой стороны, пытался продолжать верить в себя. Думаю, это самое важное. И чтобы сделать это, нужно окружить себя отличными людьми, которые действительно любят тебя таким, какой ты есть. И, к счастью, у меня это есть.

У меня отличная команда, потрясающие родители и семья. Так что я самый счастливый, когда вижу их снаружи с трибун. Видел, как мой отец растрогался, когда я выходил на матч с Новаком в полуфинале. Так что это уже отличные знаки — быть там сыном, играющим перед ними. Так что да, просто окружать себя хорошими людьми, — сказал Синнер в студии Tennis Channel.

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