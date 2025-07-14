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«Моя семья тобой гордится». Мама Бейонсе опубликовала совместное фото с Кори Гауфф

«Моя семья тобой гордится». Мама Бейонсе опубликовала совместное фото с Кори Гауфф
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Тина Ноулз, мама знаменитой американской певицы Бейонсе, опубликовала в социальных сетях совместное фото с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Ноулз встретила Гауфф на концерте дочери, который прошёл 13 июля в Атланте.

«Я такая большая поклонница Коко. Мне посчастливилось встретиться с этой прекрасной, талантливой и очень доброй юной суперзвездой вчера вечером на концерте Cowboy Carter (восьмой студийный альбом Бейонсе. — Прим. «Чемпионата»). Рассказывала ей, как моя семья ею гордится», — подписала фото Ноулз.

Фото: из личного архива Тины Ноулз

«Какая приятная встреча! Спасибо за тёплые слова! Вы и ваша семья вдохновляете меня!» — ответила Кори.

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