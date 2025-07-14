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«Ей надо повзрослеть». Борис Собкин оценил выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

«Ей надо повзрослеть». Борис Собкин оценил выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, в частности, работавший с Михаилом Южным, признал достойным выступление серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025.

«Я считаю, она выступила вполне достойно. Ждать от неё побед на турнирах «Большого шлема» сейчас могут либо сильно оптимистично настроенные, либо не до конца что-то понимающие люди. Но Мирра, безусловно, очень сильно прогрессирует. Я вполне допускаю, что к US Open она так сильно прибавит, что уже будет одним из претендентов на победу. Но на данный момент — потрясающий результат, что она пятая в мире. И результат на Уимблдоне вполне достойный. Чтобы более стабильно выступать, ей не хватает возраста, она ещё молодая слишком. Ей надо повзрослеть. А по игре у неё всё есть, она прибавляет. Надо немножко заматереть», — приводит слова Собкина «Советский спорт».

В одиночном разряде Уимблдона-2025 Мирра дошла до четвертьфинала, где проиграла со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) швейцарке Белинде Бенчич.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 2
7 7 		7 7
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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