«Ей надо повзрослеть». Борис Собкин оценил выступление Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, в частности, работавший с Михаилом Южным, признал достойным выступление серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025.
«Я считаю, она выступила вполне достойно. Ждать от неё побед на турнирах «Большого шлема» сейчас могут либо сильно оптимистично настроенные, либо не до конца что-то понимающие люди. Но Мирра, безусловно, очень сильно прогрессирует. Я вполне допускаю, что к US Open она так сильно прибавит, что уже будет одним из претендентов на победу. Но на данный момент — потрясающий результат, что она пятая в мире. И результат на Уимблдоне вполне достойный. Чтобы более стабильно выступать, ей не хватает возраста, она ещё молодая слишком. Ей надо повзрослеть. А по игре у неё всё есть, она прибавляет. Надо немножко заматереть», — приводит слова Собкина «Советский спорт».
В одиночном разряде Уимблдона-2025 Мирра дошла до четвертьфинала, где проиграла со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) швейцарке Белинде Бенчич.
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