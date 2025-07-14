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Янник Синнер — о соперничестве с Алькарасом: оно заставляет продолжать совершенствоваться

Янник Синнер — о соперничестве с Алькарасом: оно заставляет продолжать совершенствоваться
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какую роль в его карьере играет соперничество с испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер был сильнее Алькараса в финале Уимблдона-2025 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Вы с Карлосом разыграли семь из последних мэйджоров. Что для тебя значит наличие такого соперника и как это на тебя влияет?
— Многое. Для меня лично здорово, что он есть, потому что ты всегда уходишь с корта, даже когда выигрываешь и при этом понимаешь, что мог сделать что-то лучше. Это заставляет тебя продолжать работать и совершенствоваться. Сейчас это я и Карлос, но кто знает, что будет в будущем? Есть много отличных игроков, и дойти до финала «Большого шлема», сыграть там против Карлоса невероятно сложно. Наше соперничество — особенное: у нас отличная дружба вне корта, а на корте мы подталкиваем друг друга к пределу, сказал Синнер в студии Tennis Channel.

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