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«Вполне по делу». Борис Собкин высказался о матче Синнер — Алькарас в финале Уимблдона

«Вполне по делу». Борис Собкин высказался о матче Синнер — Алькарас в финале Уимблдона
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, в частности, работавший с Михаилом Южным, поделился оценкой мужского финала Уимблдона-2025, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хороший матч. Конечно, не сравнить с тем, что было на «Ролан Гаррос». Там и по качеству игры, и по накалу всё было по-другому. Но хороший финал, ребята провели его на очень приличном уровне. Я считаю, что победа досталась Синнеру вполне по делу. Единственным реальным критерием определения лучшего теннисиста мира сегодня является рейтинг», — приводит слова Собкина «Советский спорт».

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