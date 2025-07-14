«Вполне по делу». Борис Собкин высказался о матче Синнер — Алькарас в финале Уимблдона
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Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин, в частности, работавший с Михаилом Южным, поделился оценкой мужского финала Уимблдона-2025, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Хороший матч. Конечно, не сравнить с тем, что было на «Ролан Гаррос». Там и по качеству игры, и по накалу всё было по-другому. Но хороший финал, ребята провели его на очень приличном уровне. Я считаю, что победа досталась Синнеру вполне по делу. Единственным реальным критерием определения лучшего теннисиста мира сегодня является рейтинг», — приводит слова Собкина «Советский спорт».
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