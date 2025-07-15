Турнир ATP-250 в Гштааде: результаты матчей 14 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

14 июля прошёл первый игровой день грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Первый круг. Результаты 14 июля:

Камиль Майхшак (Польша) — Теренс Атман (Франция) — 6:4, 3:6, 6:2

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Далибор Сврчина (Чехия) — 6:3, 6:1

Игнасио Бусе (Перу, Q) — Ласло Джере (Сербия, 5) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Артур Казо (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 4:6, 6:4, 6:2

Турнир в Гштааде проходит с 14 по 20 июля. Действующим чемпионом является итальянец Маттео Берреттини. Он защищать титул отказался.