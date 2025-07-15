Любичич — о соперничестве Алькараса и Синнера: интересно посмотреть, как далеко они зайдут

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился воспоминаниями о первых впечатлениях от испанца Карлоса Алькараса, а также высказался о его соперничестве с итальянцем Янником Синнером, которое, по его мнению, может стать определяющим для нового поколения тенниса.

«Впервые я услышал об Алькарасе, когда он играл против Синнера на турнире «челленджер». Тогда Карлосу было 16, а Яннику — 18. Риккардо Пьятти был моим тренером, а затем работал с Синнером, так что я имел полное представление о нём. Так я и узнал об Алькарасе. Я чувствовал, что он будет хорош. Но настолько хорош? Такого не предугадаешь. И Карлос, и Янник хотят выиграть много турниров «Большого шлема». Будет интересно посмотреть, как далеко они зайдут», — приводит слова Любичича Punto de break.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Уимблдона-2025, обыграв в финале Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.