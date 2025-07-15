Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич — о соперничестве Алькараса и Синнера: интересно посмотреть, как далеко они зайдут

Любичич — о соперничестве Алькараса и Синнера: интересно посмотреть, как далеко они зайдут
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился воспоминаниями о первых впечатлениях от испанца Карлоса Алькараса, а также высказался о его соперничестве с итальянцем Янником Синнером, которое, по его мнению, может стать определяющим для нового поколения тенниса.

«Впервые я услышал об Алькарасе, когда он играл против Синнера на турнире «челленджер». Тогда Карлосу было 16, а Яннику — 18. Риккардо Пьятти был моим тренером, а затем работал с Синнером, так что я имел полное представление о нём. Так я и узнал об Алькарасе. Я чувствовал, что он будет хорош. Но настолько хорош? Такого не предугадаешь. И Карлос, и Янник хотят выиграть много турниров «Большого шлема». Будет интересно посмотреть, как далеко они зайдут», — приводит слова Любичича Punto de break.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Уимблдона-2025, обыграв в финале Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Синнер догнал Медведева по титулам ATP
Истории
Синнер догнал Медведева по титулам ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android