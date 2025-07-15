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«Созданы для прайм-тайма». Кирьос и Монфис сыграют в паре на турнире в Вашингтоне

«Созданы для прайм-тайма». Кирьос и Монфис сыграют в паре на турнире в Вашингтоне
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос и 49-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вместе сыграют в парном разряде турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Созданы для прайм-тайма», — описала образовавшийся дуэт в своём анонсе пресс-служба турнира в Вашингтоне.

Чемпионат в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. В одиночном разряде Монфис выигрывал его один раз в 2016 году, а Кирьос — два раза: в 2019-м и в 2022-м.

Отметим, что Кирьос обладает весомым опытом выступлений в парном разряде. Ник вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом в 2022 году выиграл Открытый чемпионат Австралии. В том же году Ник взял парный титул в Вашингтоне вместе с американцем Джеком Соком.

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