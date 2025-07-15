Иван Любичич рассказал, кто из теннисистов похож по стилю игры на Федерера

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич рассказал, почему считает похожими стили игры испанца Карлоса Алькараса и 20-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Этот стиль, когда не знаешь, что будет дальше… Как и Роджер, Карлос всегда ищет возможность выиграть очко, всегда играет активно. Конечно, есть и много различий, но если кто-то и напоминает мне Федерера — это Алькарас. Роджер был более эффективным. Эффективность его игры была естественной, он не стремился показать шоу. У Алькараса же иногда создаётся ощущение, что он хочет просто повеселиться — и для себя, и для публики», — приводит слова Любичича Punto de break.

Напомним, Иван Любичич был тренером Роджера Федерера в период с 2015 по 2022 год, когда швейцарец завершил свою профессиональную карьеру.