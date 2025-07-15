Алибек Качмазов проиграл в первом круге Лос-Кабоса Хуану Фиковичу
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183-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти во второй круг турнира в Лос-Кабосе. На старте он проиграл 148-й ракетке мира из Аргентины Хуану Фиковичу со счётом 3:6, 2:6.
Лос-Кабос. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 07:10 МСК
183
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
148
Хуан Пабло Фикович
Х. Фикович
В рамках встречи Качмазов допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Фиковича две двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных и 16 невынужденных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.
Напомним, ранее Качмазов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025, проиграв 152-й ракетке мира из Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
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