Алибек Качмазов проиграл в первом круге Лос-Кабоса Хуану Фиковичу

183-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти во второй круг турнира в Лос-Кабосе. На старте он проиграл 148-й ракетке мира из Аргентины Хуану Фиковичу со счётом 3:6, 2:6.

В рамках встречи Качмазов допустил восемь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Фиковича две двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных и 16 невынужденных ошибок. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Напомним, ранее Качмазов не смог выйти во второй круг квалификации Уимблдона-2025, проиграв 152-й ракетке мира из Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 6:2, 3:6, 3:6.