Медведев вышел в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста III квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже сыгранных турнирах третьего квартала 2025 года в лидеры вышел Даниил Медведев. Всего в одном балле позади него на втором месте держится Карен Хачанов, а Андрей Рублёв пока замыкает тройку. В зачёт также входит Роман Сафиуллин, а вот Алибек Качмазов, Павел Котов и Аслан Карацев пока баллов не набрали.

Лучший теннисист III квартала. Лидеры на 14 июля:

1. Медведев – 20 баллов.

2. Хачанов – 19.

3. Рублёв – 12.

4. Сафиуллин – 5.

-. Качмазов, Котов, Карацев – по 0.

У теннисистов ещё будет возможность улучшить ситуацию на турнирах следующих недель.

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель ATP, читайте в наших материалах.

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