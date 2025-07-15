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Тони Надаль раскритиковал игру Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025

Тони Надаль раскритиковал игру Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025
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Испанский специалист Тони Надаль высказался о причинах поражения второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона. Карлос проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Матч не был таким ярким и зрелищным, как мы привыкли видеть от этих двух игроков. Думаю, оба ощущали стресс в решающий момент. Это привело к низкому проценту первых подач и двойным ошибкам. Алькарас снизил интенсивность. Его игра была нестабильной. Постепенно он потерял уверенность в своих шансах на победу. Он не смог изменить свою игру и последовать примеру Григора Димитрова, который в 1/8 финала выиграл у итальянца два первых сета. Только травма помешала ему одержать победу», — приводит слова Тони Надаля El Pais.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года.

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