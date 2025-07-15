Тони Надаль раскритиковал игру Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2025

Испанский специалист Тони Надаль высказался о причинах поражения второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона. Карлос проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Матч не был таким ярким и зрелищным, как мы привыкли видеть от этих двух игроков. Думаю, оба ощущали стресс в решающий момент. Это привело к низкому проценту первых подач и двойным ошибкам. Алькарас снизил интенсивность. Его игра была нестабильной. Постепенно он потерял уверенность в своих шансах на победу. Он не смог изменить свою игру и последовать примеру Григора Димитрова, который в 1/8 финала выиграл у итальянца два первых сета. Только травма помешала ему одержать победу», — приводит слова Тони Надаля El Pais.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года.