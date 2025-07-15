«В тот день я сошёл с ума». Циципас назвал один из самых эмоциональных матчей в карьере

Греческий теннисист 27-я ракетка мира Стефанос Циципас вспомнил матч третьего круга Уимблдона-2022, где он встретился с австралийцем Ником Кирьосом. Поединок завершился победой Ника со счётом 6:7, 6:4, 6:3, 7:6.

«Этот матч вызвал у меня гораздо более бурную реакцию, чем я мог себе представить. Было очень трудно. В тот день я сошёл с ума. Я никогда не видел себя таким на корте. У меня был заложен нос, что сильно меня раздражало. Я также чувствовал небольшую температуру, поэтому происходящее по другую сторону корта вызвало у меня ещё более сильную реакцию и вывело из себя. Я полностью потерял голову. Но позже извлёк урок, я не должен позволять кому-то так сильно контролировать меня. Он управлял моими эмоциями. В тот день я многому научился и осознал», — приводит слова Циципаса Tennis 365.

Отметим, что после поражения во втором сете Циципас едва избежал дисквалификации, отправив мяч на трибуны с болельщиками.