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Ольховский: по уровню Мирра Андреева вполне соответствует первой пятёрке мира

Ольховский: по уровню Мирра Андреева вполне соответствует первой пятёрке мира
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о попадании российской теннисистки Мирры Андреевой в топ-5 мирового рейтинга.

«В последнее время Мирра играет довольно стабильно, на последних турнирах «Большого шлема» доходила до четвертьфинала, так что по уровню она вполне соответствует первой пятёрке мира. Я думаю, она закрепится там, потому что уже сейчас она обыгрывает многих игроков из первой десятки, а иногда удается победить и ведущих. У неё огромный потенциал, но и есть ещё над чем работать», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Мирра Андреева дебютировала в топ-5 рейтинга WTA по итогам Уимблдона-2025. В понедельник, 14 июля, юная россиянка заняла пятое место. Она стала самой молодой теннисисткой в топ-5 с 2004 года. Тогда её соотечественница Мария Шарапова стала четвёртой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA в конце года.

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