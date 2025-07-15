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Самсонова, Андреева и Шнайдер — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки

Самсонова, Андреева и Шнайдер — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем рейтинге лучших теннисисток России. В уже сыгранных турнирах третьего квартала 2025 года образовалась тройка лидеров – Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В десятке лучших впервые появилась Анастасия Захарова, которая ворвалась в топ-100 рейтинга WTA, а также одержала победу над соперницей из топ-30.

Лучшая теннисистка III квартала. Лидеры на 14 июля:

1. Самсонова – 27 баллов.
2. М. Андреева – 20.
3. Шнайдер – 17.
4. Павлюченкова – 15.
5. Александрова – 14.
6. Рахимова – 14.
7. В. Кудерметова – 7.
8. Захарова – 7.
9. Потапова – 6.
10. Калинская – 6.
11. П. Кудерметова – 6.
12. Блинкова – 5.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию на турнирах следующих недель.

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель WTA, читайте в наших материалах.

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